В Китае резко увеличилось количество погибших в результате наводнения

Количество жертв наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе увеличилось до 16 человек, еще десять человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что в наиболее пострадавшем от стихии районе — уезде Цюаньчжоу — восемь человек погибли, еще 34 пострадали.

Сильные дожди начались в районе в субботу. Непогода вынудила власти эвакуировать более 90 тысяч местных жителей.

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В целом в зоне бедствия оказалось более миллиона человек. Прямой экономический ущерб оценивается около 2,9 миллиарда юаней (428 миллионов долларов).

Под натиском стихии более 600 домов оказались разрушенными, еще около 6,5 тысячи зданий повреждены.

В воскресенье власти Китая сообщили, что уровень воды в более чем 60 реках на юге страны поднялся выше критического из-за продолжительных ливней в последние дни.