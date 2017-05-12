наверх
12.05.201720:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (152)

    6
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести
    REUTERS Christinne Muschi

    Рекомендуем

    Евровидение-2017 второй полуфиналФотоитоги 12 мая: второй полуфинал Евровидения, взрывы в Риме и Пакистане18:25 12.05.2017
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моряДжонни Депп и Орландо Блум показали новых "Пиратов"16:39 12.05.2017
    Взрыв в РимеПоявились первые кадры с места взрыва в центре Рима13:07 12.05.2017
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ"Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах12:45 12.05.2017
    Евровидение-2017 второй полуфиналЕвровидение-2017: как прошел второй полуфинал конкурса10:30 12.05.2017
    Ситуация в селе Кучурган Одесской областиВ поисках советских флагов. "Самооборона" Одессы наведалась в село Кучурган06:40 12.05.2017
    ОУН штурмует здание МВД в КиевеФотоитоги 11 мая: штурм МВД в Киеве, встреча Климкина с Трампом, наряды Родины-матери18:06 11.05.2017
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой РогМитинг работников "Криворожстали": люди грозят объявить голодовку17:46 11.05.2017
    ОУН штурмует здание МВД в КиевеОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева16:37 11.05.2017
    Все фотоленты
    Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести

    Жертвой наводнения в канадских провинциях Квебек и Британская Колумбия стал один человек, еще трое числятся пропавшими без вести, передает телеканал CNN.

    Представитель министерства общественной безопасности Канады Скотт Бредсли заявил, что семья из трех человек, включая малолетнего ребенка, ехала в машине по одной из трасс острова Гаспе (Квебек), когда мощный поток воды снес машину на обочину. Позднее СМИ сообщили, что находившийся в автомобиле мужчина погиб, женщине удалось спастись, поиски ребенка продолжаются.

    Смотрите также: Масштабное наводнение: канадцы сменили машины на байдарки

    По данным полиции Британской Колумбии, начальник одной из пожарных бригад, а также житель одного из населенных пунктов провинции числятся пропавшими без вести.

    "Это сильнейшее наводнение за последние 50 лет", — заявил другой представитель министерства Дэн Брайен.

    Около 1200 военнослужащих Канады были проведены в готовность для борьбы с последствиями наводнения. Эвакуированы несколько тысяч жителей двух провинций.

    Ссылки по теме:
    Теги: