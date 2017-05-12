Мощное наводнение в Канаде, один человек погиб, трое пропали без вести

Жертвой наводнения в канадских провинциях Квебек и Британская Колумбия стал один человек, еще трое числятся пропавшими без вести, передает телеканал CNN.
Представитель министерства общественной безопасности Канады Скотт Бредсли заявил, что семья из трех человек, включая малолетнего ребенка, ехала в машине по одной из трасс острова Гаспе (Квебек), когда мощный поток воды снес машину на обочину. Позднее СМИ сообщили, что находившийся в автомобиле мужчина погиб, женщине удалось спастись, поиски ребенка продолжаются.
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По данным полиции Британской Колумбии, начальник одной из пожарных бригад, а также житель одного из населенных пунктов провинции числятся пропавшими без вести.
"Это сильнейшее наводнение за последние 50 лет", — заявил другой представитель министерства Дэн Брайен.
Около 1200 военнослужащих Канады были проведены в готовность для борьбы с последствиями наводнения. Эвакуированы несколько тысяч жителей двух провинций.