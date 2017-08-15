наверх
15.08.201710:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Индии при наводнении массово погибли люди

    (обновлено: )39
    Сильный дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. В Непале жертвами непогоды стал 91 человек, 38 пропали без вести.
    Наводнение в Индии
    SANJAY KANOJIA / AFP

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Индии за несколько дней в результате наводнений погибли более 100 человек, сообщает издание DNA.

    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне
    twitter.com/supckie
    Наводнение и оползень в Сьерра-Леоне: число жертв превысило 300

    В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек. 

    Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.

    Также отмечается, что резко выросло число жертв стихии в штате Бихар: за последние два дня в регионе в результате наводнений погиб 41 человек. В штате Уттаракханд, по разным данным, до 25 человек могли погибнуть при сходе оползня на военный лагерь в округе Питхорагарх.

    Сильный дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. В Непале жертвами непогоды стал 91 человек, 38 пропали без вести. В Бангладеш погибли 28 человек. 

    Напомним, сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от столицы Сьерра-Леоне города Фритаун. Десятки домов оказались затоплены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ким Чен Ын
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Национальная полиция
    Криминал шагает по стране: обстрелы, взрывы, нападения
    Вяленая рыба. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?