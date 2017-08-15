В Индии при наводнении массово погибли люди

SANJAY KANOJIA / AFP

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Индии за несколько дней в результате наводнений погибли более 100 человек, сообщает издание DNA.

В штате Ассам, по последним данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA), погибли 20 человек.

Около 183 тысяч человек по-прежнему находятся в палаточных городках.

Также отмечается, что резко выросло число жертв стихии в штате Бихар: за последние два дня в регионе в результате наводнений погиб 41 человек. В штате Уттаракханд, по разным данным, до 25 человек могли погибнуть при сходе оползня на военный лагерь в округе Питхорагарх.

Сильный дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. В Непале жертвами непогоды стал 91 человек, 38 пропали без вести. В Бангладеш погибли 28 человек.

Напомним, сход оползня произошел в понедельник рано утром в городе Риджент, расположенном недалеко от столицы Сьерра-Леоне города Фритаун. Десятки домов оказались затоплены.