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    Беспорядки в Индии: сектанты, водометы и десятки погибших

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    В Индии в ходе беспорядков после обвинения главы секты "Дера Сауча Савда" Гуру Рам Рахим Синга в изнасиловании погибли 23 человека, более 100 человек пострадали.
    MnshaP / Twitter

    "12 человек погибли в результате беспорядков, возникших после того, как индийский гуру и лидер многомиллионной секты "Дера Сауча Савда" был признан виновным в изнасиловании 2 последователей и взят под стражу", — сообщает BBC.

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    Согласно информации издания, полиция использовала водомет, пытаясь разогнать толпу. В городе Панчкула были развернуты более 15 тыс. военизированных формирований и полицейских. По словам главврача государственной больницы города, в результате беспорядков также были ранены более 100 человек.

    Отмечается, что протестующие подожгли правительственные здания и напали на полицейских и теле-журналистов, разбив лобовые стекла медиа-фургонов и сломав вещательное оборудование.

    Рам Рахим Сингх, который отрицал обвинения в изнасиловании двух женщин в своем ашраме в 2002 году, был взят под стражу и содержался в тюрьме в близлежащем городе Рохтак в штате Харьяна до его слушания. Его секта, по утверждению гуру, имеет 50 млн. Она выступает за вегетарианство и против наркомании. Гуру также занимался социальными проблемами, такими как организация свадеб бедных семей.

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