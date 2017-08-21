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    Число жертв наводнений на востоке Индии превысило 250 человек

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    О наибольшем числе погибших в результате наводнений – 57 человек - сообщается в округе Арария. Всего в спасательных операциях участвует 28 бригад по реагированию на стихийные бедствия - 1152 сотрудника.
    Наводнение в Индии
    DIPTENDU DUTTA / AFP

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Число погибших в результате наводнений в индийском штате Бихар на востоке страны возросло до 253 человек, сообщает газета Times of India.

    Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали 202 человека.

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    О наибольшем числе погибших – 57 человек — сообщается в округе Арария. Всего в спасательных операциях участвует 28 бригад по реагированию на стихийные бедствия — 1152 сотрудника. Кроме того, в нескольких затронутых наводнениями областях открыто более 1,8 тысячи полевых кухонь. Более 400 тысяч человек перемещены во временные укрытия в разных частях страны.

    Сильные дожди обрушились на север Индии, Непал и Бангладеш в конце прошлой недели. На севере Индии от наводнений за последние несколько дней погибли более 100 человек, в Непале жертвами непогоды стали 111 человек. В Бангладеш погибли 57 человек.

    Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне.

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