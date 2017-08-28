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    СМИ: Северная Корея готовит новый запуск баллистической ракеты

    Тема:

    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (603)

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    По данным разведки, Северная Корея "завершила свою подготовку к проведению ядерного испытания на Туннели 2 и на Туннели 3 ядерного испытательного центра Punggye".
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Северная Корея готовит шестое тестирование ядерного оружия, заявили представители южнокорейского правительства, передает CNN.

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    По данным издания, Национальная разведывательная служба Сеула (NIS) сообщила представителям правительства Южной Кореи на закрытом заседании парламентской сессии о признаках того, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию на северокорейском подземном испытательном полигоне Punggye.

    По словам депутата правящей Демократической партии Южной Кореи Кима Баюнг-ки, NIS сообщила, что Северная Корея "завершила свою подготовку к проведению ядерного испытания на Туннели 2 и на Туннели 3 ядерного испытательного центра Punggye".

    Он добавил, что была обнаружена активность, которая предусматривает, что Тоннель 4 готовится к восстановлению строительных работ, приостановленных в прошлые годы.

    Представители Северной Кореи сообщили CNN в понедельник, что "США ждет наказание за проведение своих текущих военных игр с Южной Кореей на полуострове".

    Ранее стало известно, что КНДР создала новые модели твердотопливных ракет, которыми можно оснащать подводные лодки.

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