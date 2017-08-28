СМИ: Северная Корея готовит новый запуск баллистической ракеты

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Северная Корея готовит шестое тестирование ядерного оружия, заявили представители южнокорейского правительства, передает CNN.

По данным издания, Национальная разведывательная служба Сеула (NIS) сообщила представителям правительства Южной Кореи на закрытом заседании парламентской сессии о признаках того, что КНДР готовится к новому ядерному испытанию на северокорейском подземном испытательном полигоне Punggye.

По словам депутата правящей Демократической партии Южной Кореи Кима Баюнг-ки, NIS сообщила, что Северная Корея "завершила свою подготовку к проведению ядерного испытания на Туннели 2 и на Туннели 3 ядерного испытательного центра Punggye".

Он добавил, что была обнаружена активность, которая предусматривает, что Тоннель 4 готовится к восстановлению строительных работ, приостановленных в прошлые годы.

Представители Северной Кореи сообщили CNN в понедельник, что "США ждет наказание за проведение своих текущих военных игр с Южной Кореей на полуострове".

Ранее стало известно, что КНДР создала новые модели твердотопливных ракет, которыми можно оснащать подводные лодки.