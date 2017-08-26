О чем пишут в мире: КНДР играет мускулами, ножевые атаки в Европе

РИА Новости Украина

КНДР играет мускулами

Утром в субботу КНДР провела пуск сразу трех баллистических ракет. Южнокорейские военные сообщали, что ракеты были выпущены из района поселка Киттэрён в провинции Канвондо и пролетели около 250 километров. По данным американских военных, одна из них взорвалась вскоре после пуска, а две другие вышли из строя в полете. Газета Financial Times описывает произошедшее как провокацию спустя несколько дней после того, как Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын "начал уважать" США. Издание вспоминает, что осторожный оптимизм выразил и госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он поприветствовал тот факт, что КНДР воздерживается от проведения испытаний ракет с тех пор, как ООН наложила новые санкции в начале августа, и выразил надежду на установление диалога в будущем.

В то же время, New York Times акцентирует внимание на напряженность, установившуюся в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном в последнее время, и на обмен угрозами между двумя лидерами.

Однако и это издание упоминает о некотором затишье в ракетных испытаниях в последние недели и последовавшей позитивной реакции американской администрации. Впрочем, северокорейские ракеты полетели не в сторону Гуама и американских баз, куда КНДР пообещала направить свои снаряды, а на северо-восток. Более того, как считают СМИ, субботний пуск нельзя полностью назвать сюрпризом — в настоящий момент проходят совместные учения Южной Кореи и США Ulchi-Freedom Guardian, на что Пхеньян традиционно отвечает новыми ракетными испытаниями.

Европа и ножевые атаки

Сразу две европейские столицы попали под одновременный удар с помощью холодного оружия. В центре Брюсселя мужчина с ножом набросился на военных патрульных с криком "Аллах акбар". Солдаты открыли огонь, нападавший был ранен и позже скончался в больнице. В ходе инцидента один военный получил легкое ранение лица, другой — руки. Злоумышленником оказался 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурирует в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, не был известен службам безопасности. Западные издания отмечают, что европейские города находятся в режиме повышенной готовности после череды атак.

Это касается и Брюсселя, в котором, как пишет газета Guardian, множество вооруженных солдат патрулируют улицы, особенно станции метро и здания посольств.

@tdasilvarosa Нападение на военных в центре Брюсселя

Почти в то же время произошло нападение в Лондоне — неизвестный мужчина был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицейских.

Он остановил свою машину в запрещенном месте неподалеку от полицейского автомобиля. Правоохранители заметили холодное оружие в салоне авто и приняли решение о задержании мужчины. В ходе ареста тот ранил полицейских, нанеся им незначительные травмы. Как рассказали очевидцы, полицейские "пытались вытащить мужчину из машины, кричали, когда другие правоохранители прибыли на место, а мужчина отбивался". В соцсетях появились неподтвержденные сообщения о том, что молодой человек был вооружен мачете или саблей.

Как уточняет газета Telegraph, королевы в момент происшествия в ее резиденции не было. В данный момент она находится в шотландском замке Балморал, другие члены монаршей семьи сейчас также в отъезде. Расследованием дела занялись детективы контртеррористического управления лондонской полиции.

Мощный ураган достиг побережья США

Мощный ураган "Харви" опасной четвертой категории достиг побережья Техаса. Как сообщил Национальный центр по предупреждению ураганов США (NHC), ядро циклона пересекло береговую линию Техаса к востоку от города Рокпорт.

По прогнозам синоптиков, мощнейший со времен "Катрины" ураган будет бушевать на территории штата в течение нескольких дней, проливные дожди могут стать причиной наводнения. Американские СМИ описывают происходящее в центре стихии: многие жители города Корпус-Кристи и его гости предпочли укрыться в отелях, ураганный ветер сносит крыши домов. Мощный ливень обрушился на город Галвестон, провожая вереницу выезжающих из него машин. Непогода продвигается к северу и, скорее всего, спровоцирует сильнейшее наводнение в центральной части техасского побережья. Газета Washington Post обратила внимание на то, что это первый природный катаклизм в президентской карьере Дональда Трампа. Сенатор-республиканец Чак Грассли в качестве совета написал в своем Twitter: "Следите за ураганом "Харви" и не сделайте ту же ошибку, которую сделал президент (Джордж) Буш во время "Катрины".

KEEMSTAR Ураган "Харви" в Техасе

Трамп уже объявил режим стихийного бедствия в Техасе, чтобы обеспечить немедленную федеральную помощь в случае необходимости. Ранее президент попросил жителей охваченных ураганом районов следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасных местах. Власти Техаса в то же время готовятся к самому худшему.

Однако не все жители штата предпочли обезопасить себя и уехать, пишет Los Angeles Times. Так, например, одна пара из Оклахомы решила переждать ураган на дома, поскольку "его ветры не такие сильные, как при торнадо". Еще трое молодых друзей отправились на пляж в надежде попасть на экраны телевизоров.

День "открытых дверей" главы германского МИДа

В это воскресенье главу МИД Германии Зигмара Габриэля ждет своеобразная премьера. Политик впервые на посту главного дипломата страны выступит в зале федеральной пресс-конференции. Журнал Spiegel назвал это событие днем открытых дверей, когда министры и главные институты республики показывают свою публичность. Будучи в должности министра экономики, Габриэль уже был в этом зале – в августе 2016 года. Однако на этот раз его выступление вряд ли окажется "одноразовым". В последние несколько недель журналисты часто спрашивали Габриэля, хочет ли он оставаться и далее министром иностранных дел. "Да, конечно", — отвечал он.

"И это не просто кокетство", — отмечает издание. По версии "Политического барометра" телекомпании ZDF, Габриэль занимает третье место по популярности политиков после канцлера Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле. В то же время, дипломат успел стать "любимым оппонентом" правящей партии в Турции. Министр по делам ЕС Турецкой республики Омер Челик обвинил Габриэля в том, что тот рассуждает "как расист". Однако обвинения в расизме оставили политика равнодушным, поскольку он давно увлекается турецкой культурой и политикой, а его первой женой была турчанка, объясняет журнал.