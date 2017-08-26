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    В США сообщили о первом погибшем в результате урагана "Харви"

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    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви" (13)

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    По словам мэра техасского города Рокпорт Чарльза Вакса, тело погибшего было найдено после продвижения шторма вглубь Техаса. Мужчина погиб в результате пожара в доме.
    Ураган Харви в Техасе
    HuHarveyUpdates

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Один человек погиб в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на техасский город Рокпорт, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра этого города Чарльза Вакса.

    Ураган Харви в Техасе
    The Hill‏
    "Харви" пришел. Мощнейший ураган обрушился на Техас

    По словам мэра, тело погибшего было найдено после продвижения шторма вглубь Техаса. Других деталей о жертве Вакс не предоставил.

    Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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