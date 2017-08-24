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    Две трети американцев боятся, что Трамп может втянуть США в конфликт

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    Согласно данным исследования, опасения, что "слова и действия президента могут случайно вовлечь (США) в международный конфликт", разделяют 68% опрошенных (противоположного мнения придерживаются 29%).
    Дональд Трамп с бейсбольной битой
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Две трети американцев опасаются, что Трамп может случайно втянуть США в международный конфликт, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного столичным университетом Джорджа Вашингтона.

    Согласно данным исследования, опасения, что "слова и действия президента могут случайно вовлечь (США) в международный конфликт", разделяют 68% опрошенных (противоположного мнения придерживаются 29%).

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    Кроме того, 71% считают, что поведение Трампа — это "не то, что ожидают от президента" (не согласны с этим мнением 27%).

    Подход президента США к КНДР не разделяют 53% респондентов (43% разделяют).

    Экономическую политику Трампа одобряют 50% опрошенных (не одобряют 46%). При этом 52% считают, что глава государства выполняет предвыборные обещания, противоположного мнения придерживаются 44% американцев.

    "Опрос показывает, что американцы скорее выступают против характера президента Трампа, чем против его повестки дня. Если и есть какое-то подобие консенсуса в так сильно разделенной Америке сегодня, то это относительно неподобающих высказываний и поведения Трампа с учетом его должности", — считает профессор университета Джорджа Вашингтона Майкл Корнфилд, чьи слова приводятся в пресс-релизе на сайте научного заведения.

    Ранее Трамп не раз жестко высказывался в адрес КНДР. В частности, он обещал ответить "огнем и яростью" и грозил "невиданными последствиями" Пхеньяну, если тот нанесет удар по США.

    Опрос проводился с 13 по 17 августа среди 1000 избирателей, погрешность исследования составляет 3,1 процентного пункта.

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