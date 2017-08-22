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    На экс-президента Польши Леха Валенсу завели уголовное дело

    (обновлено: )266
    В отношении экс-президента Польши Леха Валенсы заведено дело в связи с его заявлениями относительно показаний о сотрудничестве со спецслужбами во времена Польской народной республики.
    Бывший президент Польши Лех Валенса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Институт национальной памяти Польши (IPN) начал уголовное расследование в отношении экс-президента страны Леха Валенсы по подозрению в ложных показаниях в вопросе сотрудничества со спецслужбами, сообщил замгенпрокурора страны Анджей Позорский.

    "29 июня 2017 года прокурор Главной Комиссии начал расследование по делу о даче Лехом Валенсой ложных показаний, призванных служить в качестве доказательства в предварительном уголовном расследовании, которое проводит Комиссия по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке", — цитирует Позорского агентство PAP.

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    Речь идет о показаниях Валенсы о якобы сотрудничестве экс-президента со спецслужбами во времена Польской народной республики (ПНР).

    В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек". Экс-президент в ходе дачи показаний не признал подлинность этих документов.

    Позорский пояснил, что, в частности, во время проведения IPN расследования, касающегося возможной фальсификации этих документов Службой безопасности, Валенса заявил, что они "не являются подлинными", и утверждал, что не писал и не подписывал подобные документы, в частности, агентурные сообщения, не сотрудничал со Службой безопасности, не писал доносы и не получал за это вознаграждение.

    "Однако в конце июня этого года ведущие расследование прокуроры IPN посчитали, что более 50 документов, относящихся к 1970-1976 годам, в том числе обязательство сотрудничать со Службой безопасности, сообщения и документы о приеме денег, являются подлинными, то есть они были написаны или подписаны Лехом Валенсой", — пояснили в прокуратуре.

    Валенса ранее неоднократно отвергал подобные обвинения, заявляя, что документы были подделаны спецслужбами для обогащения за счет несуществующего "агента".

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