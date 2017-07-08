В Польше госпитализирован Лех Валенса

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В субботу в Гданьске госпитализировали экс-президента Польши, нобелевского лауреата Леха Валенсу.

Фото на больничной койке в окружении медицинского персонала Валенса разместил в своем аккаунте в Facebook.

Сын экс-президента Ярослав Валенса сообщил журналистам, что его отец чувствует себя "к сожалению слабым". Пока неизвестно, когда его выпишут из больницы.

Валенса находится на лечении в отделении сердечно-сосудистых заболеваний Гданьской университетской клиники.

Экс-президенту Польши 73 года. Еще в четверг он присутствовал на выступлении президента США Дональда Трампа в Варшаве.

В понедельник, 10 июля Валенса намеревался принять участие в контрманифестации во время, когда сторонники правящей партии Право и справедливость будут проводить мероприятия, посвященные авиакатастрофе президентского самолета в 2010 году под Смоленском.

Ранее сообщалось, что в Варшаве в четверг прошел саммит инициативы "Трех морей" (Балтика — Адриатика — Черное море), в котором приняли участие главы государств 12 стран Центральной и Южной Европы, к которым также присоединился президент США Дональд Трамп.