Разборки по-польски. Качиньский подал в суд на Валенсу

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подал в суд на экс-президента Леха Валенсу из-за оскорбительной, по его мнению, записи в Facebook.

Иск, поданный 7 июня в окружной суд в Гданьске, опубликовал в среду в Facebook сам Валенса. Согласно документу, истец требует опровержения и извинений за публикацию, в которой экс-президент обвиняет главу правящей партии в том, что он отдал приказ о посадке самолета в Смоленске, "что привело к авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", в которой погиб его брат, президент Лех Качиньский.

Кроме того, поводом для иска стали записи Валенсы о том, что Качиньский "не здоров, неуравновешен психически", а также обвинения в "подтасовке" фактов о сотрудничестве экс-президента со спецслужбами во времена ПНР.

В комментарии к иску Валенса отметил, что не отрицает ни одно из своих суждений, которые стали поводом для иска, и не будет объяснять их ни Качиньскому, ни "его агентам". "Повторяю, что я считаю, что за смерть в Смоленске отвечаете вы, потому что это вы реализовали свою безумную версию борьбы за власть", — написал Валенса.

Lech Wałęsa/Facebook, 26 июля 2017

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.