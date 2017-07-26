наверх
26.07.201713:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Разборки по-польски. Качиньский подал в суд на Валенсу

    (обновлено: )8910
    Поводом для иска стали записи экс-президента Леха Валенсы о том, что Ярослав Качиньский "не здоров, неуравновешен психически", а также обвинения в "подтасовке" фактов о сотрудничестве экс-главы государства со спецслужбами.
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Associated Press Alik Keplicz

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подал в суд на экс-президента Леха Валенсу из-за оскорбительной, по его мнению, записи в Facebook.

    Место падения польского самолета Ту-154 под Смоленском
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    МАК разрешил споры Варшавы и РФ по катастрофе Ту-154 Качиньского

    Иск, поданный 7 июня в окружной суд в Гданьске, опубликовал в среду в Facebook сам Валенса. Согласно документу, истец требует опровержения и извинений за публикацию, в которой экс-президент обвиняет главу правящей партии в том, что он отдал приказ о посадке самолета в Смоленске, "что привело к авиакатастрофе 10 апреля 2010 года", в которой погиб его брат, президент Лех Качиньский.

    Кроме того, поводом для иска стали записи Валенсы о том, что Качиньский "не здоров, неуравновешен психически", а также обвинения в "подтасовке" фактов о сотрудничестве экс-президента со спецслужбами во времена ПНР.

    В комментарии к иску Валенса отметил, что не отрицает ни одно из своих суждений, которые стали поводом для иска, и не будет объяснять их ни Качиньскому, ни "его агентам". "Повторяю, что я считаю, что за смерть в Смоленске отвечаете вы, потому что это вы реализовали свою безумную версию борьбы за власть", — написал Валенса.

    Lech Wałęsa/Facebook, 26 июля 2017

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

    Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эдмонд Саакян. Архивное фото
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Медведчук Виктор
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Заседание Совета Федерации РФ
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?