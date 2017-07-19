Валенса: главный виновник смоленской катастрофы - Ярослав Качиньский

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что кровь жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Лех Качиньский, — на руках его брата Ярослава Качиньского.

По его словам, брат погибшего президента долгое время контролирует все политические процессы в стране.

Качиньский во вторник в ходе дебатов в сейме резко ответил на критику оппозиции, заявив, что она "убила" его брата. Катастрофа под Смоленском произошла, когда у власти в Польше находилась коалиция партий "Гражданская платформа" и Польской крестьянской партии. Оппозиционеры уже заявили о намерении подать на Качиньского в суд, где он должен будет доказать, что именно коалиция несет ответственность за трагедию под Смоленском.

"Ярослав Качиньский, обращаю ваше и не только ваше внимание на то, что сценаристом начинаний… и всех действий, и сегодня это хорошо видно, но так было всегда, были вы. Поэтому смоленская трагедия и все совершенные тогда ошибки обременяют прежде всего вас и ваши планы. Вы — главный виновник этой трагедии и это на вас кровь смоленских жертв", — написал Валенса в Facebook.

Напомним, самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.