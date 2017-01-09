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Сын экс-президента Польши Валенсы обнаружен мертвым в Гданьске - радио

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Тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую". Утверждается, что на теле мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.
Сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав. Архивное фото
@rmf_fm

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске, сообщает радиостанция RMF.

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По данным радиостанции, тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую". Утверждается, что на теле мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

"На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают в том числе ближайших членов семьи умершего", — говорится в сообщении.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.

Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.

Ранее Лех Валенса заявил, что правящая партия Польши "Право и справедливость" должна уйти, а президент Анджей Дуда — отказаться от должности.

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