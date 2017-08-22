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    В мире

    Глава Пентагона неожиданно прибыл в Ирак

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    Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".
    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Ирак с необъявленным визитом, передает агентство Рейтер.

    Сообщается, что Мэттис прибыл в Ирак для встречи с лидерами страны и обсуждения дальнейших шагов в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

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    Власти Ирака в начале июля официально объявили о победе над ИГ в Мосуле, операция по освобождению которого продолжалась с октября 2016 года.

    Операция в городе Талль-Афар началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.

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