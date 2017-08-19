Пресс-служба Порошенко подтвердила его переговоры с главой Пентагона

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 24 августа, в День Независимости Украины, проведет переговоры в Киеве с главой Пентагона Джейсом Мэттисом, сообщила в субботу пресс-служба украинского главы.

"Двадцать четвертого августа президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины", — говорится в сообщении.

Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа.

Ранее министр обороны Украины сообщал, что в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи участвовали в военной операции в Донбассе. Также в параде будут участвовать десять подразделений из разных стран мира, в том числе США и Великобритании. Ожидается участие 11 министров обороны.

Свое участие в военном параде подтвердили министры обороны Польши и Грузии.