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    Политика

    Пресс-служба Порошенко подтвердила его переговоры с главой Пентагона

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    Сообщается, что Петр Порошенко проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины.
    Встреча президента Петра Порошенко с министром обороны США Джеймсом Мэттисом
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 24 августа, в День Независимости Украины, проведет переговоры в Киеве с главой Пентагона Джейсом Мэттисом, сообщила в субботу пресс-служба украинского главы.

    Служба безопасности Украины
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    "Двадцать четвертого августа президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины", — говорится в сообщении.

    Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа.

    Ранее министр обороны Украины сообщал, что в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи участвовали в военной операции в Донбассе. Также в параде будут участвовать десять подразделений из разных стран мира, в том числе США и Великобритании. Ожидается участие 11 министров обороны.

    Свое участие в военном параде подтвердили министры обороны Польши и Грузии.

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