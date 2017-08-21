Глава Пентагона в Киеве. Порошенко ожидает усиления обороноспособности

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, который посетит 24 августа Киев, будут иметь большое значения для укрепления обороноспособности Украины.

Ранее посольство Украины в США сообщило, что визит Мэттиса в Киев состоится 24 августа, в День Независимости Украины. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры.

"Сейчас для совместного празднования 26-й годовщины независимости Украины в Киев приедут министры обороны наших стран-партнеров и в том числе министр обороны США. Джеймс Мэттис — большой друг Украины. Уверен, что эти переговоры будут иметь очень большое значение для усиления обороноспособности нашего государства", — сказал Порошенко на открытии больницы в Кировоградской области, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

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