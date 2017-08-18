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    В мире

    Вооруженная атака в Финляндии: число жертв растет

    (обновлено: )46611
    Полиция Финляндии усилила меры безопасности по всей стране после нападения на прохожих человека с ножом в городе Турку. Подозреваемый в нападении был ранен в ногу задержан.
    На месте нападения в Турку
    Скриншот

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина, Людмила Божко. В результате нападения мужчины с ножом в городе Турку в Финляндии погибли два человека, восемь ранены, сообщил на пресс-конференции представитель полиции.

    Ранее сообщалось об одном погибшем.

    "Два человека погибли и восемь пострадали", — приводит слова представителя полиции шведская редакция финской радиокомпании Yle, которая ведет текстовую трансляцию с пресс-конференции.

    Напомним, в пятницу нападение с ножом произошло также в городе Эльберфельд на западе Германии недалеко от Дюссельдорфа. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.

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