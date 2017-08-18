Вооруженная атака в Финляндии: число жертв растет

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КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина, Людмила Божко. В результате нападения мужчины с ножом в городе Турку в Финляндии погибли два человека, восемь ранены, сообщил на пресс-конференции представитель полиции.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

"Два человека погибли и восемь пострадали", — приводит слова представителя полиции шведская редакция финской радиокомпании Yle, которая ведет текстовую трансляцию с пресс-конференции.

Напомним, в пятницу нападение с ножом произошло также в городе Эльберфельд на западе Германии недалеко от Дюссельдорфа. В результате инцидента погиб один человек, еще один пострадал.