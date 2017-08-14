"Укроборонпром" отчитался о финансах полученных за три года

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" в рамках государственного оборонного заказа получил финансирование на сумму 11,7 млрд грн в течение трех лет, сообщила пресс-служба концерна.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что "Укроборонпром" уплатил в бюджет 12,4 млрд грн.

"Обеспечив полное выполнения гособоронзаказа и увеличив мощности предприятий для других заказчиков, "Укроборонпром" уплатил в бюджет Украины 12,4 млрд гривен", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госконцерн занял 62-е место в мировом рейтинге оборонных компаний, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Согласно данным издания Defense News, выручка "Укроборонпрома" от реализации военной продукции в 2016 году составила $1,075 млрд или на 17% больше, чем в 2015 году.