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    В мире

    Хакер из Украины выступил перед ФБР по делу о взломе северов Демпартии

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (139)

    (обновлено: )18920
    Правоохранительные органы не называют имя хавера, указывая, что он проживает в Украине и не находится под арестом. По словам нардепа Антона Геращенко, молодой человек проживает в одном из провинциальных городов.
    Кибератака. Хакер
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Хакер из Украины, предположительно создавший вирус для взлома серверов демократической партии США, дал показания ФБР в качестве свидетеля, пишет New York Times.

    По данным газеты, хакер под ником Profexer исчез из киберпространства в январе, через несколько дней после того, как американские разведслужбы назвали программу, которая использовалась для взлома серверов демократов — P.A.S..

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    Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил газете, что примерно в это же время хакер сдался украинской полиции, а недавно он выступил в качестве свидетеля перед ФБР. Правоохранительные органы не называют его имя, указывая, что он проживает в Украине и не находится под арестом. Парламентарий Антон Геращенко ("Народный фронт") заявил, что это молодой человек из провинциального города.

    Как пишет издание, Profexer создал программу P.A.S. и распространял ее бесплатную версию за добровольные пожертвования, а также продавал конкретным клиентам ее усовершенствованный вариант и помогал им в использовании программы.

    Демедюк заявил, что хакер знал псевдонимы покупателей в сети. "Он сказал, что создавал ее (программу) не для того, чтобы ее так использовали", — сказал он, отметив, что Profexer является ценным свидетелем.

    Свидетельств того, что Profexer работал на российские разведслужбы, нет, отмечает газета.

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    В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

    Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

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