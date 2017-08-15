Хакеры взломали сайт ультраправых от имени жертвы беспорядков в Виргинии

Joshua Lott / AFP

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Хакеры из группировки Anonymous взломали сайт американских ультраправых Daily Stormer после публикации, высмеивающей жертву столкновений в американском городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния Хезер Хейер.

"Сайт находится под контролем Anonymous. Мы взломали этот сайт от имени Хезер Хейер, жертвы терроризма сторонников теории "расового превосходства "белых", — говорилось в сообщении на сайте.

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Позднее владельцы сайта восстановили контроль над ним.

По данным агентства Рейтер, ранее корпорация Google сообщила, что отменяет регистрацию ультраправого сайта из-за нарушения условий предоставления услуг.

В субботу 20-летний белый американец Джеймс Филдс въехал на автомобиле в колонну антифашистов в центре Шарлоттсвилля, в результате погибла 32-летняя местная жительница Хезер Хейер, подозреваемого позднее задержали: сообщалось также о 34 пострадавших. Кроме того, в ходе облета города потерпел крушение вертолет полиции Виргинии, погибли двое полицейских. В Шарлоттсвилле и в штате был объявлен режим чрезвычайного положения, на предотвращение беспорядков были подняты подразделения национальной гвардии.