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    В мире

    Экс-глава штаба Клинтон выступит в конгрессе по "российскому делу"

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    Комитет по разведке палаты представителей на следующей неделе планирует допросить Джона Подесту, "взлом электронного почтового сервера которого стал центральным элементом во вторжении РФ в американские выборы в прошлом году".
    Хиллари Клинтон
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Бывший руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста на следующей неделе выступит в конгрессе США, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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    "Комитет по разведке палаты представителей на следующей неделе планирует допросить Подесту, взлом электронного почтового сервера которого стал центральным элементом во вторжении РФ в американские выборы в прошлом году", — говорится в материале.

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    Подчеркивается, что "Подеста станет одним из первых ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета". Как отмечается, встреча пройдет за закрытыми дверями. Представители ряда членов комитета — как республиканцев, так и демократов — отказались комментировать CNN данную тему.

    В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

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