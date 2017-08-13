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    Ультраправым "нет места в Америке" - губернатор Виргинии

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    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (9)

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    По словам губернатора американского штата Виргиния Терри Макалифа, ультраправые притворяются патриотами, но они кто угодно, только не патриоты, им "нет места в штате Виргиния и в Америке".
    Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф
    @ACLUVA

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Губернатор американского штата Виргиния Терри Макалиф в субботу выступил с резкой критикой в адрес ультраправых организаций, представители которых второй день проводят акции в городе Шарлоттсвилль.

    Появилось шокирующее видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии
    канал Tara McCarthy в YouTube
    Появились шокирующие видео наезда автомобиля на толпу в Виргинии

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    В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. По официальным данным, в городе в результате различных инцидентов погиб один человек и пострадали еще 34.

    "У меня есть послание белым супрематистам и нацистам, которые приехали сегодня в Шарлоттсвилль: уходите домой! Вас тут не ждут. Позор вам! Вы притворяетесь патриотами, но вы кто угодно, только не патриоты… Таким, как вы, нет места в штате Виргиния и в Америке", — заявил губернатор на пресс-конференции.

    Он также обвинил членов таких организаций в разжигании ненависти и нетерпимости.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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