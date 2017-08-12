Массовые столкновения в США в ходе марша "белых" националистов

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), сообщили в местной полиции.

Ранее власти города сообщали, что два человека получили небольшие травмы.

Virginia governor declares state of emergency as protesters clash ahead of white nationalist rally https://t.co/O3ipSFkAh5 pic.twitter.com/Gc6XX7OYkB — Reuters Top News (@Reuters) 12 августа 2017 г.

"По состоянию на 12:30 (19.30 по Киеву.) было произведено одно задержание. Сотрудники экстренной медицинской помощи ответили на восемь обращений пострадавших в связи с инцидентом", — говорится в заявлении полицейского департамента Шарлоттсвилл, опубликованного в Facebook.

Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.

Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".