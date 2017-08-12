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    Массовые столкновения в США в ходе марша "белых" националистов

    (обновлено: )47
    По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), сообщили в местной полиции.
    Ruptly TV

    По меньшей мере восемь человек пострадали в результате столкновений с ультраправыми в городе Шарлоттсвилл (штат Виргиния), сообщили в местной полиции.

    Ранее власти города сообщали, что два человека получили небольшие травмы.

    "По состоянию на 12:30 (19.30 по Киеву.) было произведено одно задержание. Сотрудники экстренной медицинской помощи ответили на восемь обращений пострадавших в связи с инцидентом", — говорится в заявлении полицейского департамента Шарлоттсвилл, опубликованного в Facebook.

    Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.

    Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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