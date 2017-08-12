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    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в Виргинии

    (обновлено: )86
    На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами. Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".
    Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых в Виргинии
    @ACLUVA

    КИЕВ, 10 авг – РИА Новости Украина. Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Сведений о пострадавших пока не поступало, но издания BNO News и The Anon Journal уже сообщили, что есть несколько пострадавших.

    Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".

    На опубликованных фотографиях видно, что легковой автомобиль въехал в толпу людей, которые протестовали с красными флагами.

    Ранее в американском штате Виргиния был введен режим чрезвычайного положения из-за столкновений с участием ультраправых в городе Шарлоттсвилл.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

    Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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