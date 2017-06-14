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    Состояние раненного в Виргинии конгрессмена-республиканца резко ухудшилось

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    По данным СМИ, конгрессмен Стив Скализ, раненный в бедро, "перенес операцию, его состояние оценивается как критическое". Вместе с координатором республиканцев в палате представителей также были ранены двое полицейских.
    Американский конгрессмен получил огнестрельное ранение на бейсбольной тренировке
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. Состояние раненного при стрельбе в Виргинии конгрессмена Стива Скализа ухудшилось до критического после операции, сообщает телеканал MSNBC.

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    "Он перенес операцию, его состояние оценивается как критическое", — сообщил телеканал со ссылкой на данные больницы, в которой находится Скализ. Ранее офис конгрессмена сообщил, что Скализ был ранен в бедро, его состояние оценивалось как стабильное.

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    Стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

    Ранее в среду сообщалось, что четыре человека погибли при стрельбе в Сан-Франциско. По данным местных СМИ, стрельба произошла в отделении курьерской компании UPS, среди погибших также и устроивший стрельбу человек.

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