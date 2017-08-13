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    Власти сообщили о десятках пострадавших в столкновениях с ультраправыми в США

    Тема:

    Шествие ультраправых в США: столкновения и наезд авто (6)

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    По сообщений властей города Шарлоттсвилля, один человек погиб, 19 ранены при столкновении автомобиля на 4-й и Уотерс улицах, еще 15 пострадавших во время марша в центре города.
    Полиция Шарлоттсвилля
    @DailyProgress

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. Более 30 человек пострадали, один погиб в результате инцидентов и столкновений на акциях протеста в Шарлоттсвилле в США, сообщает официальный Twitter города.

    Массовые столкновения в США в ходе марша белых националистов
    Ruptly TV
    Массовые столкновения в США в ходе марша "белых" националистов

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    "Один погибший, 19 раненых при столкновении (автомобиля) на 4-й и Уотерс улицах. Еще 15 пострадавших во время марша в центре города", — говорится в сообщении.

    Ранее в субботу автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых. Сообщалось, что в результате погиб один человек, 19 пострадали. Кроме того, сообщалось о восьми пострадавших в столкновениях с участием ультраправых.

    Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

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