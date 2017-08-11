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    Трамп: Россия потратила много денег на борьбу со мной

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    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (94)

    (обновлено: )9910
    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу возможного вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Глава Белого дома ранее опровергал информацию о связях с Россией.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ потратила "много денег" на борьбу с ним в ходе предвыборной кампании. Глава Белого дома еще раз заявил, что не вступал в сговор с Россией в ходе предвыборной гонки.

    Такой комментарий он дал в ответ на вопрос о ходе расследования по "российскому вмешательству" в президентские выборы, которое проводится спецпрокурором по этому делу Робертом Мюллером.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst/File Photo
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    "Мы работаем с ним (с Мюллером — Ред.). У нас ситуация очень необычная… Между нами и Россией не было сговора. На самом деле, наоборот. Россия потратила много денег на борьбу со мной", — заявил он в ходе общения с журналистами.

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    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу возможного вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Этот же вопрос изучает специальный прокурор Роберт Мюллер, который параллельно проверяет связи окружения Трампа с Россией.

    Все обвинения базируются на докладе разведывательного сообщества США, в котором не приводилось доказательств причастности РФ к вмешательству, однако делались соответствующие оценки. Несмотря на то, что расследование еще не завершено, администрация Обамы, а затем и конгресс США ввели санкции против РФ.

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    Власти РФ неоднократно опровергали эти обвинения.

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