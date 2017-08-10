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    В мире

    Четверть граждан США уверены, что Трамп нарушил закон при "связях с РФ"

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    В том, что американский лидер нарушил закон, уверены 25% респондентов. Еще 37% участников опроса полагают, что президент действовал "неэтично", а 35% считают, что он "не сделал ничего плохого".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Каждый четвертый американец считает, что президент Дональд Трамп нарушил закон при имевшем место взаимодействии с РФ в ходе предвыборной кампании, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Gallup.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst/File Photo
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    Согласно данным исследования, в том, что американский лидер нарушил закон, уверены 25% респондентов. Еще 37% участников опроса полагают, что президент действовал "неэтично", а 35% считают, что он "не сделал ничего плохого".

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    Опрос, участие в котором приняли 1017 совершеннолетних граждан США, проводился со 2 по 6 августа, статистическая погрешность составляет 4 процентных пункта.

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу возможного вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

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