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10.08.201704:55
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    Первый новостной выпуск от Трампа

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    В первом выпуске программы говорится о достижениях президента в области увеличения количества рабочих мест, восстановлении экономики и внимании к ветеранам вьетнамской войны.
    Facebook Donald J. Trump

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной новостной программы Real News, которая будет выходить на его Facebook-странице. 

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst/File Photo
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    Ведущей 90-секундной программы стала бывшая телеведущая CNN Кейли МакЭнани.

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    В первом выпуске она рассказывала о достижениях Трампа в области увеличения количества рабочих мест, восстановлении экономики и внимании к ветеранам вьетнамской войны.

    По данным CNN, в соцсетях новости заклеймили как "открытую пропаганду в советском стиле".

    Ранее Трамп неоднократно обвинял некоторые ведущие американские СМИ в распространении фейков

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