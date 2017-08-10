Первый новостной выпуск от Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной новостной программы Real News, которая будет выходить на его Facebook-странице.

Ведущей 90-секундной программы стала бывшая телеведущая CNN Кейли МакЭнани.

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В первом выпуске она рассказывала о достижениях Трампа в области увеличения количества рабочих мест, восстановлении экономики и внимании к ветеранам вьетнамской войны.

По данным CNN, в соцсетях новости заклеймили как "открытую пропаганду в советском стиле".

Ранее Трамп неоднократно обвинял некоторые ведущие американские СМИ в распространении фейков.