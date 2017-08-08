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    В мире

    На здании отеля Трампа появилось изображение Путина

    (обновлено: )28440
    На проекции под изображением Путина написано на английском "Happy to help, bro" ("Рад помочь, бро"), а также "Follow money" ("Следуй за деньгами"), а также появляется надпись на русском "Крепись, братан".
    На здании отеля Трампа появилось изображение Путина
    businessinsider.com

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. На здании пятизвездочного отеля Trump SoHo в Нью-Йорке, который принадлежит президенту США Дональду Трампу, появилась проекция с изображением Владимира Путина на фоне российского флага, сообщает Business Insider.

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    На проекции под изображением Путина написано на английском "Happy to help, bro" ("Рад помочь, бро"), а также "Follow money" ("Следуй за деньгами"), а также появляется надпись на русском "Крепись, братан".

    businessinsider.com
    На здании отеля Трампа появилось изображение Путина

    Проекция появилась после того, как расследование дела о вмешательстве России в выборы американского президента вышло на новый уровень.

    Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп провели "тайную" встречу на G20 в Гамбурге, беседа длилась около часа.

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