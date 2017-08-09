Захват отеля в центре Риги: в полиции назвали причину нападения

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. Отель Garden Palace в Старой Риге захватили из-за конфликта между владельцем и арендатором. Об этом сообщили РИА Новости в Государственной полиции Латвии.

Отель в центре Риги в ночь на среду захватили неизвестные, по некоторым данным, они были вооружены. Сейчас вход в гостиницу заблокирован, на территории находится много мужчин в камуфляже.

"В отеле произошел конфликт между арендатором и владельцем", — сообщили в полиции, не уточнив подробности.

Местные СМИ также сообщают, что полиция ранее получила вызов на улицу Грециниеку, где находится отель, и будет обеспечивать общественный порядок в здании.