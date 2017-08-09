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    Захват отеля в центре Риги: в полиции назвали причину нападения

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    Согласно информации местных СМИ, рижская полиция получила вызов на улицу Грециниеку, где находится отель, и будет обеспечивать общественный порядок в здании.
    В центре Риги вооруженные люди захватили отель
    nra.lv

    КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. Отель Garden Palace в Старой Риге захватили из-за конфликта между владельцем и арендатором. Об этом сообщили РИА Новости в Государственной полиции Латвии.

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    Отель в центре Риги в ночь на среду захватили неизвестные, по некоторым данным, они были вооружены. Сейчас вход в гостиницу заблокирован, на территории находится много мужчин в камуфляже.

    "В отеле произошел конфликт между арендатором и владельцем", — сообщили в полиции, не уточнив подробности.

    Местные СМИ также сообщают, что полиция ранее получила вызов на улицу Грециниеку, где находится отель, и будет обеспечивать общественный порядок в здании.

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