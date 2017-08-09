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    В центре Риги вооруженные люди захватили отель - СМИ

    (обновлено: )20720
    В центре Риги вооруженные люди захватили отель
    nra.lv

    КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. Неизвестные вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, сообщают местные СМИ.

    Как передает радиостанция Baltkom со ссылкой на представителя Государственной полиции Саманту Чапковску, группа людей ворвалась в отель в ночь на среду из-за конфликта владельца и одного из постояльцев.

    Как рассказал интернет-изданию NRA глава правления заведения Улдис Скудра, неизвестные были вооружены. Они заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу, с применением силы отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. Правоохранителей вызвали хозяева отеля.

    Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, а их внутрь не пускают. Работа отеля в настоящее время парализована, на территории находится много людей в камуфляже.

    Полиция пока не сообщает подробности происшествия.

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