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    Вендетта по-итальянски: неизвестные застрелили четырех человек

    (обновлено: )17610
    Огонь был открыт из поравнявшейся с убитыми машины. Предполагается, что происшествие связана с убийством двух бывших преступников, произошедшем в районе Фоджи в июне.
    Полиция Италии. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. В области Апулия на юге Италии убили четырех человек. Об этом сообщает газета la Repubblica.

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    О личностях убитых и подробностях происшествия в районе города Фоджа пока ничего не сообщается. Известно, что огонь был открыт из поравнявшейся с ними машины.

    На месте убийства работают карабинеры.

    Издание предполагает, что инцидент связан с убийством двух бывших преступников, произошедшем в районе Фоджи в июне. Их машина была буквально изрешечена автоматным огнем. Следствие не исключает, что с ними расправились из личной вендетты.

    Ранее сообщалось, что четыре члена семьи погибли, один человек пострадал при вооруженном нападении на их дом в Гаджикабульском районе Азербайджана, злоумышленник был ликвидирован полицейскими.

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