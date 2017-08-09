Вендетта по-итальянски: неизвестные застрелили четырех человек

КИЕВ, 9 авг – РИА Новости Украина. В области Апулия на юге Италии убили четырех человек. Об этом сообщает газета la Repubblica.

О личностях убитых и подробностях происшествия в районе города Фоджа пока ничего не сообщается. Известно, что огонь был открыт из поравнявшейся с ними машины.

На месте убийства работают карабинеры.

Издание предполагает, что инцидент связан с убийством двух бывших преступников, произошедшем в районе Фоджи в июне. Их машина была буквально изрешечена автоматным огнем. Следствие не исключает, что с ними расправились из личной вендетты.

Ранее сообщалось, что четыре члена семьи погибли, один человек пострадал при вооруженном нападении на их дом в Гаджикабульском районе Азербайджана, злоумышленник был ликвидирован полицейскими.