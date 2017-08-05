В Киеве совершено убийство семьи из четырех человек

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в одной из квартир в многоэтажке в Голосеевском районе произошло убийство целой семьи. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что в квартире на 9-м этаже найдено 4 трупа: три женских и один мужской. Также в квартире полицейские нашли и предполагаемого убийцу — человека, который находится на учете в психдиспансере.

espreso.tv Убийство в Киеве

Он признался, что убил четырех человек, которые, по данным канала, были его отцом, матерью и двумя сестрами. После убийства мужчина постирал свою окровавленную одежду и все это время находился вместе с убитыми.

Полицию вызвали знакомые убитых, которые начали беспокоиться, что никто не отвечает на звонки и не открывает дверь квартиры.

Отмечается, что подозреваемый мужчина задержан.

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