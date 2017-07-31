В Азербайджане мужчина убил семью из-за давнего конфликта

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Четыре члена семьи погибли, один человек пострадал при вооруженном нападении на их дом в Гаджикабульском районе Азербайджана, злоумышленник был ликвидирован полицейскими, сообщает в понедельник агентство АПА.

"Во время вооруженного нападения на дом по улице Байрама Ибрагимова застрелены четыре члена одной семьи. Это Намик и Назим Гамбаровы, а также Гюльбагда Гамбарова и Алмара Гамбарова. Совершивший преступление злоумышленник был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции", — передает агентство.

Согласно сообщению, подозреваемый в нападении Мубариз Мехдиев имел давний конфликт с главой семьи Гамбаровых, который имел место в России. По некоторым данным, Мехдиев был убит не полицейскими, а сам покончил жизнь самоубийством после инцидента.

Уточняется, что в настоящее время на месте преступления работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.

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