Секс-куклы, которые могут спасти кому-то жизнь

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Секс-куклы спасают жизни, а некоторые из их владельцев даже женятся на своих приобретениях, заявил представитель американской компании Abyss Creations, производителя "первой в мире коммерчески доступной реалистичной секс-куклы", слова которого приводит издание Daily Star.

По словам производителя, некоторые одинокие мужчины настолько увлекаются новой "игрушкой", что решаются жениться на них.

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"У нас были клиенты, которые женятся на своих куклах. Они говорят, что мы спасли их жизни, потому что они чувствовали, что потеряли смысл жизни после смерти супруга или окончания отношений", — приводит издание слова представителя компании.

Как отмечается, одна из последних разработок компании — кукла Harmony — обойдется в 11 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в сети набирает популярность флэшмоб, участницами которого являются девушки, увлекающиеся рыбалкой. Так, девушки-рыбачки позируют на фотографиях в купальниках со своим уловом.

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