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    Секс-куклы, которые могут спасти кому-то жизнь

    (обновлено: )91042
    По словам производителя реалистичных секс-кукол, некоторые одинокие мужчины настолько увлекаются новой "игрушкой", что решаются жениться на них.
    Секс-куклы RealDoll
    RealDoll

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Секс-куклы спасают жизни, а некоторые из их владельцев даже женятся на своих приобретениях, заявил представитель американской компании Abyss Creations, производителя "первой в мире коммерчески доступной реалистичной секс-куклы", слова которого приводит издание Daily Star.

    По словам производителя, некоторые одинокие мужчины настолько увлекаются новой "игрушкой", что решаются жениться на них.

    RealDoll
    Секс-куклы RealDoll

    "У нас были клиенты, которые женятся на своих куклах. Они говорят, что мы спасли их жизни, потому что они чувствовали, что потеряли смысл жизни после смерти супруга или окончания отношений", — приводит издание слова представителя компании.

    Как отмечается, одна из последних разработок компании — кукла Harmony — обойдется в 11 тысяч фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что в сети набирает популярность флэшмоб, участницами которого являются девушки, увлекающиеся рыбалкой. Так, девушки-рыбачки позируют на фотографиях в купальниках со своим уловом.

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