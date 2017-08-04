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    Шокируем весь мир. За что международные секс-преступники полюбили Украину

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    (обновлено: )35220
    Украина стала убежищем для иностранных секс-преступников. К нам едут не только воры и убийцы, но и педофилы и насильники всех мастей.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина  

    Просто диву даешься, как через наши неприступные границы спокойно проходят негодяи объявленные в международный розыск. При этом, попадают они на территорию страны не по поддельным документам. И украинцы встречают иностранных преступников хлебом-солью, даже при том, что они могли  насиловать и растлевать наших детей. 

    Тренер —педофил

    1 августа в Киеве задержали гражданина Австрии, которого разыскивали по подозрению в изнасиловании и развращении несовершеннолетних, двукратного олимпийского чемпиона и бывшего главного тренера сборной Азербайджана по дзюдо Петера Зайзенбахера. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Земельного суда Вены Кристина Зальцборн, передает Wiener Zeitung. 

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    В октябре 2016 года ему было предъявлено обвинение в том, что он с 1997 по 2004 годы, работая в спортивном клубе Вены изнасиловал двоих несовершеннолетних девочек. Одна из жертв, как сообщает местная прокуратура, подвергалась жестокому обращению в течение трех лет.

    В декабре 2016 года Зайзенбахера объявили в международный розыск после неявки в суд. Но куда он уехал, никто не предполагал. И только случайно, его обнаружили в Киеве в жилом массиве Виноградарь, где он проживал. 

    В среду, 2 августе, Подольский районный суд столицы арестовал 57-летнего гражданина Австрии на 40 суток. 

    Сейчас ожидается запрос от компетентных органов Австрии о выдаче злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности. По законам  Австрии ему грозит до 10 лет тюрьмы. 

    Успел ли он натворить что-то в Украине, проверяют полицейские. 

    Торговец живым товаром

    С 2015 года гражданин Израиля находился в международном розыске за совершение изнасилования, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, проституцию и отмывание денег, а задержали его неделю назад в Белой — Церкви, где он обосновался, чисто случайно. 

    36-летний мужчина попал в поле зрения полиции на улице города во время проведения общегосударственной профилактической отработки под условным названием "Мигрант", направленной на противодействие преступности.

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    Во время проверки его документов, паспорта гражданина Израиля и водительского удостоверения, установлено, что иностранец объявлен  в международный розыск за совершение тяжких преступлений —  за изнасилования, торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию, проституцию и отмывание денег. Согласно законодательству страны Израиля, он должен был понести наказание в виде заключения на срок более 30 лет. Дожидаться суда он не стал.  

    Но, как оказалось, израильтянин и у нас не сидел сложа руки. Полиция установила и нашла подтверждения его участия в организации международного канала торговли людьми. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину.

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    Контроля на границе нет

    Удивляться тому, что граждане других стран разыскиваемые по подозрению в преступлениях по собственным документам пересекают границу Украину и преспокойно живут на территории страны, не приходиться. Если некоторые иностранные злодеи успели просочиться еще до объявления в международный розыск, то другие перешли границу будучи в розыске, потому что не все наши пункты погранконтроля оборудованы системой "Аркан". Не всегда пограничники могут ответить, пересекал ли границу с Украиной определенный гражданин, система Интерпола IP 24/7 была установлена в Украине только к 2015 году,  рассказывает РИА Новости Украина экс-глава Украинского национального бюро Интерпол Украины Кирилл Куликов.  

    "Если Западная граница более менее укреплена, то Восточная дырявая. К нам в страну сейчас легко проехать через блокпосты за деньги. При том, что на оборудование необходимыми системами всех пунктов пропуска деньги выделяются уже 20 лет. А с момента создания Шенгенской зоны выделили колоссальные средства, но они куда-то делись. Поэтому, по сей день через наши границы может спокойно пройти любой", — подчеркивает Кирилл Куликов. 

    При том, что гражданин Украины в страны Евросоюза так просто не въедет. Там его проверят, а если числится в розыске, тут же задержат. 

    "Хотя Сеня будучи премьером рассказывал, что уже наши погранпереходы оборудованы системой Европола — международного розыска и распознавания фальшивых документов — IP 24/7, но ловят не всех, увы. Многие все равно просачиваются. А в Украине преступников привлекает отсутствие органов исполняющих законы. Сегодня, если выйти на улицы Киева можно заметить, что увеличилось количество чернокожих граждан. В центре все кафе и рестораны забиты гостями из Грузии, которые приехали не красотами любоваться, а заниматься криминальной деятельностью. В МВД разгромлена система профилактики, учета и контроля приезжих, а это ничего хорошего не предвещает", — отмечает Куликов. 

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    Только по счастливой случайности полиция еще иногда ловит заезжих воровских авторитетов. Но многие иностранные преступники  попадают в поле зрения полиции, а, следовательно, спокойно могут жить и творить свои темные дела в Украине.

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