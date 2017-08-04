Миранда из "Секса в большом городе" собирается стать губернатором Нью-Йорка

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КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Актриса из популярного американского сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщает издание Wall Street Journal.

По данным газеты, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

"Она нестандартный кандидат с перспективными способностями, который сможет воодушевить людей", — цитирует издание слова директора Союза за качественное образование (Alliance for Quality Education) Билла Истона.

Как сообщается, среди других возможных кандидатов также выделяют мэра города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатора Терри Гибсона. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.

Ранее сообщалось, что сценаристы популярного британского сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат приступят к созданию телевизионного проекта "Дракула". Проект будет представлять собой мини-сериал, каждый эпизод которого по длительности будет как полнометражный фильм.В настоящее время ведутся переговоры с корпорацией ВВС по поводу трансляции шоу.