В Каракасе совершено нападение на посольство Испании

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о нападении неизвестных на посольство Испании.

"Генпрокуратура расследует атаку против посольства Испании в Каракасе", – говорится в записи ведомства в его микроблоге в Twitter.

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По предварительным данным, двое неизвестных подъехали к дипмиссии на мотоцикле и кинули в нее несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается.

В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.