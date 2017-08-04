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    В мире

    В Каракасе совершено нападение на посольство Испании

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (55)

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    Двое неизвестных подъехали к дипмиссии на мотоцикле и кинули в нее несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается.
    Ожесточенные столкновения в Венесуэле. Каракас
    eluniversal.com

    КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о нападении неизвестных на посольство Испании.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
    Венесуэла: к смене власти и Конституции через кровопролитие

    "Генпрокуратура расследует атаку против посольства Испании в Каракасе", – говорится в записи ведомства в его микроблоге в Twitter.

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    По предварительным данным, двое неизвестных подъехали к дипмиссии на мотоцикле и кинули в нее несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших не сообщается.

    В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

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