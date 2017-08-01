Полиция Венесуэлы задержала двух лидеров оппозиции в их домах

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Полиция задержала двух лидеров венесуэльской оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму в их домах, сообщают близкие политиков.

"Леопольдо только что увезли из дома. Не знаем, где он находится и куда его везут. (Президент Венесуэлы Николас — ред.) Мадуро будет нести ответственность, если с ним что-то случится", — написала в своем микроблоге Twitter супруга Лопеса Лилиан Тинтори.

Позднее Тинтори разместила видео, на котором запечатлен момент задержания около 00.27 (07.27 по киевскому времени). Оппозиционер в размещенном ролике выходит из дома в окружении стражей порядка, после чего его сажают в автомобиль полиции.

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 августа 2017 г.​

Что касается Ледесмы, о его задержании в своем Twitter сообщил депутат Национальной Ассамблеи Ричард Бланко, также опубликовавший видео, на котором оппозиционера выводят из дома сотрудники спецслужб.

"Таким образом сотрудники SEBIN (Боливарианской службы национальной разведки — ред.) вывели Антонио Ледесму из его дома. Мы не знаем, где он находится. Правительство несет ответственность за его безопасность", — написал Бланко.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.