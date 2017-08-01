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    Полиция Венесуэлы задержала двух лидеров оппозиции в их домах

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    Супруга одного из оппозиционеров разместила видео, на котором запечатлен момент задержания около 00.27 (07.27 по киевскому времени). Оппозиционер в размещенном ролике выходит из дома в окружении стражей порядка, после чего его сажают в автомобиль полиции.
    Полиция Венесуэлы
    REUTERS Marco Bello

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Полиция задержала двух лидеров венесуэльской оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму в их домах, сообщают близкие политиков.

    "Леопольдо только что увезли из дома. Не знаем, где он находится и куда его везут. (Президент Венесуэлы Николас — ред.) Мадуро будет нести ответственность, если с ним что-то случится", — написала в своем микроблоге Twitter супруга Лопеса Лилиан Тинтори.

    Позднее Тинтори разместила видео, на котором запечатлен момент задержания около 00.27 (07.27 по киевскому времени). Оппозиционер в размещенном ролике выходит из дома в окружении стражей порядка, после чего его сажают в автомобиль полиции.

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    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
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    Что касается Ледесмы, о его задержании в своем Twitter сообщил депутат Национальной Ассамблеи Ричард Бланко, также опубликовавший видео, на котором оппозиционера выводят из дома сотрудники спецслужб.

    "Таким образом сотрудники SEBIN (Боливарианской службы национальной разведки — ред.) вывели Антонио Ледесму из его дома. Мы не знаем, где он находится. Правительство несет ответственность за его безопасность", — написал Бланко.

    В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

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