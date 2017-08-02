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    Оппозиция в Венесуэле анонсирует новую масштабную демонстрацию

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (52)

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    Вице-президент венесуэльской Национальной ассамблеи Фредди Гевара уточнил, что масштабная демонстрация пройдет в четверг.
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Демонстрация против Национального учредительного собрания пройдет в Венесуэле в четверг, сообщил на своей странице в Twitter вице-президент венесуэльской Национальной ассамблеи Фредди Гевара.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
    Венесуэла: к смене власти и Конституции через кровопролитие

    Как сообщает агентство Франс Пресс, ранее демонстрация была назначена на среду.

    В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

    Вскоре после выборов в Национальное учредительное собрание стало известно о задержании лидеров оппозиции Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесмы.

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