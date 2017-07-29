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    Водное такси протаранило причал в Нью-Йорке, пострадали 30 человек

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    На борту водного такси находились около 125 человек, 30 получили ранения и были госпитализированы. Причина инцидента не установлена.
    Города мира. Нью-Йорк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Водное такси в Нью-Йорке врезалось в причал в районе Манхэттена, в результате чего 30 человек пострадали, сообщает New York Post.

    Как пишет издание, инцидент произошел у тоннеля Линкольна в 16.00 по местному времени (23.00 мск). По словам полиции, ни доки, ни судно серьезно не пострадали.

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    На борту водного такси находились около 125 человек, 30 получили ранения и были госпитализированы.

    Причина инцидента не установлена. Полиция начала расследование. Как отмечает издание USA Today, предположительно, это "несчастный случай".

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