Водное такси протаранило причал в Нью-Йорке, пострадали 30 человек

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Водное такси в Нью-Йорке врезалось в причал в районе Манхэттена, в результате чего 30 человек пострадали, сообщает New York Post.

Как пишет издание, инцидент произошел у тоннеля Линкольна в 16.00 по местному времени (23.00 мск). По словам полиции, ни доки, ни судно серьезно не пострадали.

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На борту водного такси находились около 125 человек, 30 получили ранения и были госпитализированы.

Причина инцидента не установлена. Полиция начала расследование. Как отмечает издание USA Today, предположительно, это "несчастный случай".