Forbes: Цукерберг стал еще богаче

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Капитал основателя Facebook Марка Цукерберга увеличился только за 27 июля на 3,8 миллиарда долларов, позволив ему подняться на пятое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes.

Отмечается, что он обогнал мексиканского бизнесмена Карлоса Слима.

По состоянию на вечер пятницы личное состояние Цукерберга составляет 71,7 миллиарда долларов, по данным рейтинга Forbes, подсчитывающего изменения капитала миллиардеров в реальном времени.

На ранних торгах в четверг акции Facebook подорожали на 5% на фоне финансовых результатов компании во втором квартале и за полугодие 2017 года, опубликованных в среду "после закрытия торговой сессии", как сообщает издание Forbes. Чистая прибыль Facebook по итогам первой половины 2017 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,959 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию за шесть месяцев составила 2,36 доллара против 1,38 доллара годом ранее. Выручка Facebook также выросла — в 1,46 раза, до 17,353 миллиарда долларов.

"Рост стоимости акций социальной сети стимулировал и увеличение стоимости капитала самого Цукерберга на 3,8 миллиарда долларов в 11 AM EST в четверг", — пишет издание.

В результате, Цукерберг обогнал мексиканского бизнесмена Карлоса Слима, который на данный момент занимает шестую строчку с состоянием в 68,7 миллиарда долларов. Первое место по-прежнему занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (89,8 миллиарда долларов), который на один день в четверг уступил лидирующую позицию гендиректору интернет-магазина Amazon Джеффу Безосу. Сейчас Безос вновь занял вторую строчку в рейтинге (85,9 миллиарда долларов). Третье место занимает экс-президент Inditex Амансио Ортега (83,1 миллиарда долларов), четвертое — американский предприниматель, владелец холдинговой компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (74,6 миллиарда долларов).

Марк Цукерберг - 33-летний бизнесмен, основатель социальной сети Facebook. Будучи второкурсником Гарвардского университета, Цукерберг бросил учебу и полностью занялся своим бизнесом. Среднее число активных пользователей соцсети в месяц выросло в первом полугодии 2017 года до 2,01 миллиарда человек.