наверх
26.05.201710:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Марк Цукерберг исполнил давнюю мечту матери

    (обновлено: )37
    Цукерберг завершил учебу в Гарварде после того, как 12 лет назад бросил университет, чтобы посвятить все свое время развитию социальной сети Facebook.
    Марк Цукерберг получил высшее образование
    Фото со страницы Марка Цукерберга в Facebook

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер Марк Цукерберг завершил учебу в Гарварде после того, как 12 лет назад бросил университет, чтобы посвятить все свое время развитию социальной сети Facebook, сообщил он на своей странице в соцсети.

    Смотрите также: Цукерберг представил шлем виртуальной реальности, не требующий связи с ПК

    Цукерберг получил ученую степень и стал доктором права.

    "Мам, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу диплом", — подписал он снимок.

    Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал работать над тем, чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере