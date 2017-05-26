Марк Цукерберг исполнил давнюю мечту матери

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Американский программист и предприниматель в области интернет-технологий, долларовый миллиардер Марк Цукерберг завершил учебу в Гарварде после того, как 12 лет назад бросил университет, чтобы посвятить все свое время развитию социальной сети Facebook, сообщил он на своей странице в соцсети.

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Цукерберг получил ученую степень и стал доктором права.

"Мам, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу диплом", — подписал он снимок.

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал работать над тем, чтобы социальная сеть не использовалась для пропаганды таких ужасных поступков, как убийство.