Баллистическая ракета в Китае едва не сбила пассажирский Boeing - СМИ

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В Китае баллистическая ракета едва не угодила в пассажирский Boeing.

О происшествии рассказал пилот лайнера Христиан ван Хайджcт изданию Dailymail. Летчик сделал фотографии во время рейса из Гонконга в Баку на воздушной трассе над Гималаями.

"Вдруг мы заметили очень яркое пятно на горизонте, которое быстро росло по размеру и высоте. Сначала это выглядело как воздушный шар или странное облако, но через несколько секунд я узнал его как контраст ракеты, которая взлетела в небо. Я видел это много раз раньше на видео и фотографиях и заметил типичную скорость и характеристику. (…) Но нам не было предоставлено никаких подробностей, и нам не сообщили, что должна быть запущена ракета, поэтому это событие застало нас врасплох. Кроме того, я узнал, что ограниченная зона к северу от нашего маршрута была местом запуска, а запретные районы к югу от нашего маршрута были местами, где обломки должны были упасть на землю", — рассказал пилот.

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" провел испытания боевого модуля с новым типом вооружения для отечественной бронетехники для запуска ракет РС-80, от ГАХК "Артем". Для тестирования нового боевого модуля был задействован "Фантом-2".