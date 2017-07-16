ВМС США ввели в строй новейший ракетный эсминец "Джон Финн"

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Новейший ракетный эсминец "Джон Финн" введен в строй в США в субботу, торжественная церемония по этому поводу состоялась на военно-морской базе Перл-Харбор (штат Гавайи), сообщила пресс-служба Пентагона.

Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис на церемонии заявил, что появление нового корабля является сигналом для союзников и противников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе о том, что Америка имеет свои интересы в этой части света.

"Мы верим в мир, который поддерживается на сильной власти. И появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к данному региону", — сказал адмирал.

Новый эсминец назван в честь американского моряка Джона Финна, который защищал базу Перл-Харбор во время нападения японцев 7 декабря 1941 года. Он получил 20 ранений, но не оставил поле боя. За проявленный героизм моряк был награжден орденом Почета, став его первым кавалером. Финн скончался в 2010 году в возрасте 100 лет.

Ранее сообщалось, что самый большой в мире атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Корабль вышел в море после капитального ремонта, который длился четыре года.