Российский атомный подводный крейсер "Томск" провел пуск крылатой ракеты

"Экипаж атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота "Томск" во время выполнения плановых задач в море успешно провел пуск крылатой ракеты по береговой цели", — сказал Матвеев.

По его словам, при стрельбе "Томск" находился под водой в акватории Охотского моря. Сверхзвуковая крылатая ракета "Гранит" должна была попасть в цель, находящуюся на полигоне Кура.

Во время учений подводники отработали скрытное перемещение под водой перед атакой и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.

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Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Томск" в 2016 году занял первое место по результатам первенства Военно-морского флота России между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению "условных" кораблей противника, с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям.

Кроме того, по итогам прошлого года экипаж АПЛ "Томск" награжден переходящим кубком командующего Тихоокеанским флотом за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком "Союза моряков-подводников ТОФ" за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку.