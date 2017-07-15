наверх
15.07.201704:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Российский атомный подводный крейсер "Томск" провел пуск крылатой ракеты

    42
    Экипаж атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота "Томск" во время учений провел удачные стрельбы крылатой ракетой по береговой цели на полигоне Кура в Камчатском крае, сообщил представитель ВВО по Тихоокеанскому флоту ВМФ РФ Владимир Матвеев.
    Канал Минобороны РФ на Youtube

    "Экипаж атомного подводного крейсера Тихоокеанского флота "Томск" во время выполнения плановых задач в море успешно провел пуск крылатой ракеты по береговой цели", — сказал Матвеев.

    По его словам, при стрельбе "Томск" находился под водой в акватории Охотского моря. Сверхзвуковая крылатая ракета "Гранит" должна была попасть в цель, находящуюся на полигоне Кура.

    Во время учений подводники отработали скрытное перемещение под водой перед атакой и уход от огневого поражения условного противника после стрельбы.

    Смотрите также: Минобороны РФ показало пуски ракетных комплексов "Точка-У" на полигоне

    Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Томск" в 2016 году занял первое место по результатам первенства Военно-морского флота России между многоцелевыми подводными лодками по уничтожению "условных" кораблей противника, с выполнением стрельбы крылатыми ракетами по морским целям.

    Кроме того, по итогам прошлого года экипаж АПЛ "Томск" награжден переходящим кубком командующего Тихоокеанским флотом за победу в состязании на первенство флота по тактической подготовке и переходящим кубком "Союза моряков-подводников ТОФ" за высокую профессиональную подготовку и боевую выучку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Олег Саакян
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?