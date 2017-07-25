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    В мире

    Госдеп США прокомментировал данные о планах Тиллерсона уйти в отставку

    (обновлено: )34410
    В Госдепе отметили, что Тиллерсону предстоит сделать еще много работы: "Он это понимает, и он глубоко вовлечен в это. У него назначены встречи до конца этой недели здесь в Вашингтоне. Он рад служить президенту".
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    twitter.com/Secy_State_US

    КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. В Госдепе США назвали слухами информацию о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку. Об этом заявила журналистам представитель ведомства Хезер Науерт.

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    "Это неправда. Мы говорили с госсекретарём. Он ясно дал понять, что намеревается остаться здесь в госдепартаменте, у нас много работы, которую еще предстоит сделать. Он это понимает, и он глубоко вовлечен в это. У него назначены встречи до конца этой недели здесь в Вашингтоне. Он рад служить президенту", — сказала она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию некоторых американских СМИ, сообщивших, что Тиллерсон намеревается покинуть свой пост.

    Ранее СМИ со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии, сообщили, что госсекретарь Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост досрочно.

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