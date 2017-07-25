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    СМИ сообщают о возможной отставке Тиллерсона с поста госсекретаря

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    По данным СМИ, Рекс Тиллерсон заявлял, что может покинуть пост до конца года, так как он сильно разочарован работой в качестве главы внешнеполитического ведомства США.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Госсекретарь Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост досрочно, сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к окружению главы американской дипломатии.

    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Сайт президента Украины
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    По данным СМИ, у Тиллерсона серьезные разногласия с Белым домом по таким вопросам, как выстраивание диалога с Ираном и кадровая политика внутри ведомства. Также он назвал непрофессиональными последние публичные заявления Дональда Трампа в адрес руководителя Минюста Джефа Сешнса.

    Источники отметили, что ранее в разговорах с близкими друзьями Тиллерсон заявлял, что может покинуть пост до конца года, так как он сильно разочарован работой в качестве главы внешнеполитического ведомства США. Вместе с тем, как подчеркивают источники, Тиллерсон намерен провести реорганизацию в Госдепе. По его мнению, в ведомстве отсутствует дисциплина, а сотрудники дипломатической структуры уклоняются от принятия решений.

    Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом. Сообщалось, что Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям. На должность Спайсера была назначена его заместитель Сара Сандерс.

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